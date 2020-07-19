Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +27 градусов

В воскресенье, 19 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, локально град.

Ветер северо-западный, северный умеренный, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +22°С до +27°С. В Казани возможно от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +23°С до +25°С.

Вчера Гидрометцентр Татарстана предупредил о неустойчивом характере погоды 21 и 22 июля. Татарстанцев ожидает жара до +29 градусов, но местами пройдут грозовые дожди.