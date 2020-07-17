Жара и дожди: Гидрометцентр Татарстана прогнозирует неустойчивую погоду на неделю

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Гидрометцентр Татарстана предупредил о неустойчивом характере погоды с 21 и 22 июля. Татарстанцев ожидает жара до +29 градусов, но местами пройдут грозовые дожди.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 18 июля, республика по-прежнему будет находиться в гребне антициклона с сухой и теплой погодой. Ночью температуры воздуха понизятся до +11..+16 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28.

В воскресенье через Татарстан пройдет северный циклон, ожидаются дожди. В отдельных районах пройдут грозы, порывы ветра будут достигать до 17-22 м/с. Ночью температура воздуха опустится +13..+18, днем диапазон температур составит +23..+28 градусов.

В понедельник местами снова пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +11..+16 градусов ночью и +24..+29 днем.

21 и 22 июля погода также будет неустойчивая. Местами пройдут грозовые дожди, температура воздуха будет держаться на значениях +12..+17 ночью и +24..+29 днем.



Ранее Гидрометцентр не исключил что 2020 год может стать самым теплым в истории.

