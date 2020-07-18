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Мишустин утвердил празднование Дня работника транспорта

09:32, 18.07.2020
Мишустин утвердил празднование Дня работника транспорта
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается новый профессиональный праздник. Теперь в стране будет отмечаться День работника транспорта.

«Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения», — сообщает пресс-служба правительства.

Минтранс получил задание за три месяца закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.

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