Мишустин утвердил празднование Дня работника транспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается новый профессиональный праздник. Теперь в стране будет отмечаться День работника транспорта.
«Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения», — сообщает пресс-служба правительства.
Минтранс получил задание за три месяца закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.ОбществоВластьБизнесТранспорт
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