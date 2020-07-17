В половине введенных в 2019 году детсадов выявлены строительные недостатки

В семи из тринадцати детских садов, построенных в 2019 году, аудиторы Счетной палаты РТ выявили факты некачественного исполнения строительных и отделочных работ. Например, в Кушманском детском саду «Белочка» Кайбицкого района на потолках обнаружены отслоение штукатурки и подтеки. В санитарных узлах челнинского детского сада №121 «Сабантуй» на стенах имелись трещины. А на территории детского сада №96 «Елмаю» Нижнекамского района выявлено проседание уложенной брусчатки.

Кроме того, в детском саду «АБВГДейка» (Набережные Челны) вместо предусмотренных 45 светильников с датчиками движения общей стоимостью 232,7 тыс. рублей местный подрядчик ООО «Строительная компания «Твой дом» установил обычные светильники.

Первый заместитель директора ГИСУ РТ Рафар Шакиров на сегодняшней коллегии Счетной палаты Татарстана пояснил: все сданные детские сады находятся на гарантии подрядных организаций, осуществлявших строительство. По 10 детским садам госзаказчик замечания признает. В шести ДОУ неисправности уже устранены, в остальных — работы находятся на завершающей стадии. Общая сумма выявленных нарушений — 657,6 тыс. рублей — подлежит восстановлению в полном объеме.