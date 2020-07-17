В «Салават купере» выдали заключение о соответствии новому соципотечному дому

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии жилому дому №4-2 в «Салават купере».

19-ти этажный жилой дом по улице Нурихана Фаттаха с с нежилыми помещениями получил заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства. Общая площадь дома составила 27 286,6 кв. метра, к заселению в нем готово 255 квартир.

Застройщиком дома выступил НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». Дом построен в рамках реализации республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».



Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Салават купере» завершается строительство детского сада. Общая готовность объекта достигла 95%. Строительство ведется по нацпроекту «Демография».

