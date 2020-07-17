Росреестр Татарстана взял в залог квартиру должника по налогам

Росреестр Татарстана ограничил в правах собственника, имеющего задолженность по налоговым сборам. Это первый подобный прецедент в республике.

Как рассказала пресс-служба, ведомство взяло в залог нежилое здание в центре Казани. Пока задолженность по налогам не будет погашена, собственник не сможет в полной мере распоряжаться недвижимостью.

С 1 апреля вступили в силу поправки в ст. 73 Налогового кодекса РФ. В случае неуплаты задолженности по налогам и при наличии решения о взыскании объекты недвижимости должника признаются находящими в залоге у налогового органа.

Ранее в МФЦ назвали самые востребованные услуги у татарстанских предпринимателей.

