Ак Барс Банк внедрил в интернет-банк для бизнеса сервис по заказу справок

Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по заказу и получению банковских справок через интернет-банк (18+). Сервис позволяет оформить справку в срочном режиме.



В дистанционных каналах Ак Барс Бизнес Онлайн и Ак Барс Бизнес Драйв клиенты банка могут заказать около 20 видов справок — о состоянии расчетного счета, о кредитной истории, о деловой репутации по форме клиента, о начисленных и уплаченных процентах, о суммах уплаченных комиссий по банковской гарантии, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о закрытии договора, обо всех обязательствах кредитного характера, о принятом в залог обеспечении и другие.



Чтобы заказать и получить справку онлайн через интернет-банк необходимо перейти в раздел «Продукты и услуги», далее «Электронный офис» и «Запросы справок». Статус исполнения отобразится в этом же разделе. Время ожидания зависит от вида справки.



Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв вошел в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса по версии Markswebb.

ПАО «Ак Барс Банк»

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