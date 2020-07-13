В Казани условно осужденный замначальника колонии требует оправдания по взятке 5 млн рублей

Фото: «Реальное время» (старт процесса в 2017 году)

Не согласен с 5-летним условным сроком и настаивает на отмене обвинительного приговора бывший замначальника казанской колонии №19 Рамиль Файзулин. 10 июля в Верховном суде Татарстана он просил признать его невиновным в получении взятки 5 млн рублей.



Апелляционные жалобы на приговор подали и адвокат осужденного Александр Шишляев, и прокурор Приволжского района Наиль Исмагилов. Первый выступил за полное оправдание своего клиента, второй просил ужесточить наказание Файзулину, заменив условный срок реальным в 9 лет колонии общего режима со штрафом в 25 млн рублей (пятикратный размер взятки). Согласно приговору, взятку замначальника колонии получил в 2012—2017 годах за беспрепятственный вывоз с территории колонии неучтенной продукции «ТПК Волжский завод — Деталь» и покровительство этой фирме.

На старте заседания апелляционной инстанции защита попросила оставить представление прокурора без рассмотрения, сославшись на пропуск десятидневного срока для обжалования стороной обвинения. Приговор был вынесен 26 мая, и срок этот истек 5 июня, а прокурорское представление поступило с нарочным в канцелярию суда 8 июня, указал в своем ходатайстве Шишляев.

Настаивая на своих доводах в пользу оправдания, защита ссылалась на установленный судом факт подделки подписи в протоколе и отсутствие одного понятого (бывшего помощника следователей, что ушел служить в армию, — прим. ред.) при проведении осмотра системного блока компьютера директора ООО «ТПК Волжский завод — Деталь».

Защитник подчеркивал — запись данного действия не проводилась, а последующая судебная компьютерно-техническая экспертиза установила — оригинальный файл на компьютере не идентичен тому, что после копирования на оптический диск приобщен в качестве вещдока. «Один файл отличается размером, что говорит о том, что в него вносились изменения — либо в момент копирования, либо после составления протокола», — пояснял в Верховном суде РТ адвокат.

Представитель прокуратуры РТ Риназ Калаков просил отклонить и ходатайство о пропуске срока, и апелляционную жалобу защиты и удовлетворить представление прокурора района о более жестком наказании для Файзулина.

«Уже который год мы изучаем это дело. И никакой справедливости нет», — отметил сам осужденный.

Апелляционная тройка удалилась в совещательную комнату, однако решение не приняла — объявила перерыв, чтобы уточнить срок подачи апелляционного представления.

Напомним, в 2018 году по этому же делу Файзулина оправдали, но позже первый приговор был отменен.