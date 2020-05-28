Замначальника казанской колонии получил условный срок за взятку 5 млн рублей

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Приволжский райсуд Казани огласил новый приговор бывшему заместителю начальника казанской колонии №19 Рамилю Файзулину. Он признан виновным в получении взяток на 5 млн рублей и наказан условным сроком в 5 лет с испытательным 4 года, сообщает журналист «Реального времени».



Суд признал доказанным получение обвиняемым подношений с 2011 по 2017 год от коммерческой компании ООО «ТПК Волжский завод — Деталь» — за использование труда осужденных и вывоз с режимной территории произведенной продукции.

Первый приговор по тому же делу в 2018 году был оправдательным. Тогда в процессе было установлено, что указанный в документах понятой не мог принимать участия в следственных действиях ввиду призыва в армию.

В феврале 2019-го Верховный суд Татарстана нашел основания для отмены оправдательного приговора и направил дело в суд на новое рассмотрение в ином составе.

В новом процессе гособвинитель просил о реальном сроке в 9 лет колонии. Обвиняемый от дачи показаний отказался. Его адвокат в прениях выступал за повторное оправдание.