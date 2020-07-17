Коллектив челнинского суда опубликовал воспоминания о погибшем коллеге Сергее Некрасове

Фото: из архива суда (Некрасов - справа)

Воин-афганец, следователь прокуратуры, судья по уголовным делам и очень хороший человек — такими словами вспоминают о судье Сергее Некрасове его бывшие коллеги, еще не успевшие свыкнуться с его смертью. Их воспоминания и материалы личного дела Некрасова опубликовал Набережночелнинский горсуд на своем сайте.



Сергей Витальевич скоропостижно скончался 4 июля. Ему было 57 лет. «Еще несколько месяцев назад рассматривал уголовные дела, когда впервые столкнулся с проявлениями агрессивной стремительно развившейся болезни. Говорят, что она лечится. Но Сергей Витальевич после постановки окончательного диагноза не успел приступить к лечению», — пишут его коллеги.

Некрасов родился 25 июля 1962 год в городе Кизел Пермской области. В 1971 году с родителями приехал на строительство КАМАЗа. В 1979 году окончил учебу в средней школе №16 города Набережные Челны.

В октябре 1980 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. С октября по декабрь 1980 года прошел курс молодого бойца по военной специальности «дальномерщик» артиллерийских войск в г. Термез Узбекской ССР.

С января 1981 года по октябрь 1982 года проходил военную службу в рядах Ограниченного контингента Советских войск в Демократической Республике Афганистан в звании рядового мотострелкового взвода охраны при роте связи в городе Кабуле. Отмечен знаком отличия за военную службу.

В 1983 году поступил на учебу в Казанский государственный университет по специальности правоведение. После окончания университета в 1988 году был назначен следователем прокуратуры Агрызского района ТАССР, а с 1991 по 1993 годы работал следователем прокуратуры города Набережные Челны.

17 октября 1994 года избран судьей Автозаводского района города Набережные Челны.

Коллектив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан выражает соболезнования родным и близким Сергея Витальевича в связи с невосполнимой утратой.