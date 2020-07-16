Пробки в Казани достигли 7 баллов

В Казани пробки достигли 7 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено практически по всему центру города, в особенности на улице Пушкина и Щербаковскому переулку. Также большой затор наблюдается по улице Технической, вдоль озера Средний Кабан. Судя по карте, там произошло ДТП.

Также затруднено движение в Московском районе Казани.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, что жара и уик-энд способствуют пробкам на выездах из Казани.

