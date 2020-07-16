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«Рубин» — «Ростов»: Зуев пропустит матч, Самошников выйдет в старте

16:37, 16.07.2020
«Рубин» — «Ростов»: Зуев пропустит матч, Самошников выйдет в старте
Фото: vk.com/fcrk

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов», который состоится в четверг в Казани.

В этой встрече тренер казанцев Леонид Слуцкий не сможет рассчитывать на услуги защитника Зуева. На его позиции с первых минут сыграет Самошников. В остальном все осталось по-прежнему, как в игре с ЦСКА.

Также в заявку на матч попал полузащитник Подберезкин, пропустивший несколько предыдущих встреч.

Состав «Рубина»: Дюпин — Самошников, Старфельт, Сантос, Уремович — Абильдгор, Коновалов, Йевтич — Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.

Состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Шомуродов.

СпортФутбол Татарстан
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