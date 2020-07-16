В Татарстане за полгода вступили в силу 36 новых законов

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции подвел итоги за первое полугодие 2020 года.

За полгода было проведено шесть заседаний, рассмотрено 143 вопроса. 36 законов уже опубликованы и вступили в силу. Были рассмотрены и 56 федеральных законов. Также Госсовет Татарстана разработал 5 законодательных инициатив.

На рассмотрение парламента внесен 51 законопроект: два внес президент Татарстана Рустам Минниханов, 36 — депутаты Госсовета, 9 — кабмин РТ, 1 — представитель органов местного самоуправления.

