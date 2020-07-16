МЧС Татарстана вновь выпустило штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

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В ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана сообщили о штормовом предупреждении.



С 18.00 16 июля до 10.00 17 июля в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 19—24 м/с. Локально возможен град.

Накануне профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что республика вступает в восточную периферию циклона, поэтому в ближайшие дни температура понизится до климатической нормы: к 21 июля днем будет 24 градуса, ночью — до 16.