На проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево выделили 129 млн рублей

На сайте Госзакупок появился тендер на проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево. На эти цели из бюджета выделяется 129,7 млн рублей.

Заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс». Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до 10 декабря 2021 года. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации исполнитель должен получить за свой счет.

«Устранить за свой счет допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании. Возместить убытки за свой счет, возникшие вследствие принятия ошибочных проектных решений и расчетов», — говорится в документе.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции второй очереди аэропорта Бегишево в Татарстане.

