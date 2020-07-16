В Казани вынесли приговор топ-менеджеру сети «Магнит»

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор бывшему заместителю регионального директора по ассортиментной политике АО «Тандер» Тае Чайке. Она признана виновной в пяти эпизодах мошенничества с использованием служебного положения, передает журналист «Реального времени».



Судом установлено, что Чайка заняла высокий пост в казанском филиале АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в 2017-м году, а позже решила использовать эту должность в корыстных целях. Согласно приговору, она предложила специалисту отдела закупок филиала оформиться дополнительно еще на полставки, указав, что за максимальные премиальные на основной работе та должна будет ежемесячно перечислять на личную банковскую карту Чайки зарплату от половины ставки.

Схожим образом работать на полторы ставки, но отдавать треть согласились еще четыре введенных в заблуждение сотрудника АО. Незаконный доход топ-менеджера следствие оценило почти в 300 тысяч рублей.

Вину Тая Чайка полностью признала еще в ходе следствия, в суде просила о рассмотрении в особом порядке. Гособвинитель и потерпевшие не возражали.

Возмещение ущерба суд признал смягчающим вину обстоятельством и приговорил Чайку к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.