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В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным

04:27, 16.07.2020
В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным
Фото: ural56.ru

В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным. Он скончался после продолжительной болезни.

Раису Мустафину было 39 лет. Он служил во Внутренних войсках МВД Российской Федерации, проходил службу в Северо-Кавказском округе в Нальчике, участвовал в боях Второй чеченской войны. При штурме школы в Грозном пытался спасти сослуживцев, которые оказались в плену: при допросе он кинул гранату в боевиков.

В 2000 году Мустафину было присвоено звание Героя России.

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