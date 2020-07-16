В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным

В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным. Он скончался после продолжительной болезни.

Раису Мустафину было 39 лет. Он служил во Внутренних войсках МВД Российской Федерации, проходил службу в Северо-Кавказском округе в Нальчике, участвовал в боях Второй чеченской войны. При штурме школы в Грозном пытался спасти сослуживцев, которые оказались в плену: при допросе он кинул гранату в боевиков.

В 2000 году Мустафину было присвоено звание Героя России.

