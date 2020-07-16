В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным
В Оренбурге простились с Героем России Раисом Мустафиным. Он скончался после продолжительной болезни.
Раису Мустафину было 39 лет. Он служил во Внутренних войсках МВД Российской Федерации, проходил службу в Северо-Кавказском округе в Нальчике, участвовал в боях Второй чеченской войны. При штурме школы в Грозном пытался спасти сослуживцев, которые оказались в плену: при допросе он кинул гранату в боевиков.
В 2000 году Мустафину было присвоено звание Героя России.
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