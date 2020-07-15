Объекты незавершенного строительства казанского ЖК «Молодежный» оценили почти в 600 миллионов

Конкурсный управляющий ООО «Жилой комплекс «Молодежный» опубликовал результаты оценки имущества, а именно объектов незавершенного строительства и прав аренды на земельный участок.

На 13 июля указанная недвижимость стоила 593 511 566 рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В ЖК «Молодежный» входит пять домов, два из которых сдано (в том числе один был сдан в декабре прошлого года). К достройке 20-этажного первого дома приступили осенью прошлого года. Параллельно были начаты работы в еще одном 14—16-этажном доме.

В марте в отношении ООО «Жилой комплекс «Молодежный» было открыто конкурсное производство сроком до 30 марта 2021 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 марта того же года.