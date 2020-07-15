Объекты незавершенного строительства казанского ЖК «Молодежный» оценили почти в 600 миллионов
Конкурсный управляющий ООО «Жилой комплекс «Молодежный» опубликовал результаты оценки имущества, а именно объектов незавершенного строительства и прав аренды на земельный участок.
На 13 июля указанная недвижимость стоила 593 511 566 рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В ЖК «Молодежный» входит пять домов, два из которых сдано (в том числе один был сдан в декабре прошлого года). К достройке 20-этажного первого дома приступили осенью прошлого года. Параллельно были начаты работы в еще одном 14—16-этажном доме.
В марте в отношении ООО «Жилой комплекс «Молодежный» было открыто конкурсное производство сроком до 30 марта 2021 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 марта того же года.Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым