В казанском ЖК «Молодежный» сдали долгострой

В Казани сдали третий по счету дом-долгострой. В доме на 108 квартир в ЖК «Молодежный» завершились строительно-монтажные работы.

В доме расположено 108 квартир, 20 этажей и один подземный. В квартирах выполнена черновая отделка. Подземная автостоянка может вместить в себя 69 машин. Общая площадь дома составляет 6,7 тыс. кв. м.

«Для республики в этом году это пятый дом по проблемам обманутых дольщиков, для Казани — третий. Мы надеемся, до конца года в целом в РТ сдать еще пять домов, которые строятся для обманутых дольщиков», — отметил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что в течение трех лет работы исполкома города и Минстроя РТ в эксплуатацию ввели 18 домов, 16 из которых расположены в Казани.

Строительство дома начала ГК «Фон» в 2014 году, однако из-за возникших у компании финансовых трудностей строительство в 2015 году было остановлено. Для завершения работ в прошлом году был привлечен новый застройщик ООО «АкТаш-Инвест», передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее в казанском ЖК «Симфония» сдали долгострой.