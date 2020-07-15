В Белоруссии задержали 200 человек на акции солидарности с незарегистрированными кандидатами в президенты

В Минске задержали около 200 участников несанкционированной стихийной акции солидарности, состоявшейся вчера. Об этом сообщил на сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

Среди задержанных было около 10 журналистов, которых потом отпустили. В списке задержанных фигурирует также гражданин России.

На акцию вышли люди, чтобы выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии. Милиция предупреждала собравшихся о незаконной акции, между сотрудниками ОМОНа и участниками акции произошли стычки.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

