Avito назвал самые популярные запросы в Казани по итогам 2019 года

По итогам 2019 года рейтинг поисковых запросов в Казани на Avito возглавили рубрики «Квартира, «Газель и «Кроссовки». Об этом говорится в исследовании сайта объявлений (есть в распоряжении «Реального времени»).

В топ-15 также вошли «Работа», «Комбинезон», «Zara», «Куртка», «Велосипед», «Диван», «Водитель», «Дом», «Платье», «Телефон», «Холодильник» и «Ботинки».

В III квартале 2019 года в Казани помимо квартир активно искали кроссовки (второе место). Замыкает тройку лидеров «Работа». С наступлением холодов топ запросов изменился — в IV квартале жители города стали чаще искать утепленную верхнюю одежду. Так, рейтинге появились пуховики (5-е место), зимние куртки (6-е место) и комбинезоны (8-е место), а также валенки (10-е место).

В целом по России в 2019 году больше всего вырос интерес россиян к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон — Samsung Galaxy S10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос в топе трендовых, который не относится к электронике или категории авто, — коллекционные фигурки «скрепыши», рост интереса к ним был даже больше, чем к покупке «умных» часов или фитнес-браслетов.