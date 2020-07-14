Сотрудников «Каздорстроя» заподозрили в незаконной добыче грунта с ущербом 34 млн рублей

В Татарстане возбуждено уголовное дело о незаконном карьере в Зеленодольском районе, который появился в 2019 году в ходе реконструкции федеральной трассы М-7. Предварительный размер ущерба оценен в 34 млн рублей, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Делом занимается Следком. По версии силовиков, неустановленные сотрудники компании «Каздорстрой» занялись незаконной добычей стройматериала в нарушение правил охраны и использования недр, что составляет состав преступления по статье 255 УК РФ.

Ранее «Реальное время» сообщало — работы на зеленодольском участке трассы М-7 идут с опережением графика.