Госдума одобрила законопроект о признании отчуждения территорий экстремизмом

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Это первый законопроект, который подготовили после того, как вступили в силу поправки в Конституцию страны, отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности страны, в том числе «отчуждению части её территории», пишет RT.

Изменения вносятся в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Также в дальнейшем планируется дополнить УК РФ новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Ожидается, что наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

