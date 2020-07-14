В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, какие нарушения обнаружили в работе летних веранд

В Татарстане нареканий в адрес летних веранд, которые работают, на протяжении последних трех недель не было. Однако на прошедшей неделе из 54 проверенных объектов 3 объекта допустили нарушения, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.



Так, сотрудники Роспотребнадзора РТ выявили случаи несоблюдения дезинфекционного режима — отсутствие антисептиков для обработки рук и нарушения в утреннем фильтре, в частности в измерении температуры персоналу заведения общепита.

Роспотребнадзор продолжает проверки предприятий, в ведомстве стали чаще следить за работой объектов торговли. Всего проверили 11 229 объектов, за прошедшую неделю — 640 объектов. По словам Авдониной, доля предприятий и организаций, которые не соблюдают предписания, составляет 6%, еженедельно выявляется около 40 таких предприятий.

В Татарстане за все время пандемии зарегистрировали 1 161 домашний очаг.

