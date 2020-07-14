В Татарстане выявили больше тысячи домашних очагов коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число достигло 5 061. Под наблюдением остаются 1 212 человек, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.

На данный момент коэффициент распространения коронавируса в Татарстане составляет 0,9%.

За все время пандемии был зарегистрирован 1 161 домашний очаг. Случаи коронавируса нашли в 953 трудовых коллективах. 50% заболевших — рабочие и служащие, 24% — пенсионеры, 16,5% — лица старше 18 лет.