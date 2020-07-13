Под Казанью полицейские девять раз выстрелили по колесам лихача без прав

Фото: МВД по РТ

Под Казанью инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, не подчинившегося требованиям. Об этом сообщает МВД по РТ.

Инцидент произошел в Зеленодольском районе в 9:25. Инспекторы заметили автомобиль ВАЗ 2114, водитель которого не был пристегнут ремнями безопасности, а его передние боковые стекла были сильно затонированы. Требование об остановке водитель проигнорировал, попытавшись скрыться.

Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, чем создавал угрозу жизни других участников движения. В результате полицейские применили табельное оружие: сначала один предупредительный в воздух, а затем девять выстрелов по колесам автомобиля.

Водитель попытался убежать, однако был задержан. Им оказался 24-летний житель деревни Сунчелеево без водительских прав. В отделе полиции в отношении задержанного составлены административные протоколы по девяти статьям КоАП РФ.



Ранее в Татарстане полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с вилами.

