Под Казанью полицейские девять раз выстрелили по колесам лихача без прав
Под Казанью инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, не подчинившегося требованиям. Об этом сообщает МВД по РТ.
Инцидент произошел в Зеленодольском районе в 9:25. Инспекторы заметили автомобиль ВАЗ 2114, водитель которого не был пристегнут ремнями безопасности, а его передние боковые стекла были сильно затонированы. Требование об остановке водитель проигнорировал, попытавшись скрыться.
Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, чем создавал угрозу жизни других участников движения. В результате полицейские применили табельное оружие: сначала один предупредительный в воздух, а затем девять выстрелов по колесам автомобиля.
Водитель попытался убежать, однако был задержан. Им оказался 24-летний житель деревни Сунчелеево без водительских прав. В отделе полиции в отношении задержанного составлены административные протоколы по девяти статьям КоАП РФ.
Ранее в Татарстане полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с вилами.
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