Хоккеисты «Нефтехимика» прошли медосмотр

Хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательный предсезонный медицинский осмотр, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

По итогам медосмотра команда приступит к первому летнему тренировочному сбору. Начало сборов намечено на 14 июля.

Всего у команды запланировано три учебно-тренировочных сбора в Нижнекамске, четыре контрольные встречи, а также участие в двух предсезонных турнирах в Уфе и Челябинске.

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Нефтехимик» бывшего нападающего «Ак Барса» Владимира Галузина.