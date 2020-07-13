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Хоккеисты «Нефтехимика» прошли медосмотр

11:28, 13.07.2020
Хоккеисты «Нефтехимика» прошли медосмотр
Фото: twitter.com/HCNeftekhimik68

Хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательный предсезонный медицинский осмотр, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

По итогам медосмотра команда приступит к первому летнему тренировочному сбору. Начало сборов намечено на 14 июля.

Всего у команды запланировано три учебно-тренировочных сбора в Нижнекамске, четыре контрольные встречи, а также участие в двух предсезонных турнирах в Уфе и Челябинске.

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Нефтехимик» бывшего нападающего «Ак Барса» Владимира Галузина.

СпортХоккей Татарстан
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