«Нефтехимик» опубликовал планы на межсезонье

«Нефтехимик» опубликовал на своем официальном сайте планы команды на летнюю предсезонную подготовку.

Нижнекамцы выйдут из отпуска 14 июля. После него у команды запланировано три учебно-тренировочных сбора в Нижнекамске, четыре контрольные встречи, а также участие в двух предсезонных турнирах в Уфе и Челябинске.

Данный план носит предварительный характер, в нем могут произойти некоторые коррективы.

Напомним, ранее стало известно об участии «Нефтехимика» в летнем «Кубке Республики Башкортостан».