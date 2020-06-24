«Нефтехимик» опубликовал планы на межсезонье
«Нефтехимик» опубликовал на своем официальном сайте планы команды на летнюю предсезонную подготовку.
Нижнекамцы выйдут из отпуска 14 июля. После него у команды запланировано три учебно-тренировочных сбора в Нижнекамске, четыре контрольные встречи, а также участие в двух предсезонных турнирах в Уфе и Челябинске.
Данный план носит предварительный характер, в нем могут произойти некоторые коррективы.
Напомним, ранее стало известно об участии «Нефтехимика» в летнем «Кубке Республики Башкортостан».СпортХоккей Татарстан
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