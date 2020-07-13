Казань на третьем месте в рейтинге городов, в которых жители не носят с собой документы

Казань заняла третье место в рейтинге городов, в которых жители не носят с собой документы. Он составлен независимым исследовательским агентством Zoom Market по данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года.

Первое и второе место заняли Тамбов и Брянск. Жители этих городов заявили, что у них не проверяют документы.

Чаще всего берут с собой документы жители Москвы, Севастополя и Владивостока.

По словам коммерческого директора Zoom Market Андрея Штырова, 58% россиян носят с собой паспорт, 42% — водительское удостоверение. 11% респондентов стали носить с собой паспорт из-за режима самоизоляции.

Штыров уточнил, что россияне берут с собой документы, если находятся не в родном городе (49%), управляют транспортным средством (39%) или посещают учреждения с пропускной системой (12%). В момент проведения опроса документы оказались с собой у половины респондентов.

Опрос провели в 25 городах России среди 3 тыс. респондентов.

Сейчас в России разрабатывается законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для обмена и перевода валюты вместо паспорта.