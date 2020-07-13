Сегодня ЕГЭ по физике, истории и родному языку в Татарстане сдадут более 6 тысяч человек

Сегодня в Татарстане проводится Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и истории. Он начался в 10.00.

В этих экзаменах должны принять участие 6 147 человек, из них 5 756 выпускников текущего года, 339 выпускников прошлых лет, 52 выпускников СПО. ЕГЭ по физике будут сдавать 4 159 человек, по истории — 1 988. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Организован 71 пункт проведения ЕГЭ, три из них организованы на дому, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Также сегодня проводится единый республиканский экзамен по учебному предмету «Родной (татарский) язык» для лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего образования, изучавших этот предмет. В ЕРЭ примут участие девять выпускников. Выпускники сдают экзамен на добровольной основе по своему выбору как вступительное испытание для поступления в вуз.

ЕРЭ пройдет в шести пунктах проведения экзамена. Продолжительность составляет 3,5 часа (210 минут).

О том, как в Татарстане неделю назад сдавали ЕГЭ по русскому языку, читайте в материале «Реального времени».