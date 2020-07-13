Более 760 случаев коронавируса зарегистрировано в Челнах

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 762 случая коронавируса. Восемь из них за выявлены за минувшие выходные, сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.



435 человек уже выздоровели, 243 находятся под медицинским наблюдением. Сняты с него 6 099 человек — в связи с окончанием срока наблюдения и отсутствием признаков заболевания.

Набережные Челны находятся на 13-м месте среди районов и городов РТ по количеству новых случаев COVID-19, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.



На 9 июля в Набережных Челнах к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 19 человек.