На границе Азербайджана и Армении ведутся обстрелы из миномета и танка

На границе Армении и Азербайджана произошло столкновение вооруженных сил. Об этом сообщает «Интерфакс».

Армянская сторона заявила, что вооруженные силы Азербайджана пытались перейти границу на Тавушском направлении.

«Сегодня в 12.30 военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку прорвать госграницу РА в направлении Тавуша. После предупреждения армянской стороны азербайджанские солдаты вернулись на позицию. В 13.45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захвата пограничной позиции ВС Армении с помощью огнестрельного огня, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана уверяют, что это Армения нарушила режим прекращения огня.

Позже в Армении заявили, что Азербайджан снова производит артиллерийский обстрел армянских позиций из 82-миллиметрового миномета и танка.

«Военное руководство Азербайджана будет отвечать за последствия напряжения», — пишет Шушан Степанян.

В ходе столкновения погибли трое военнослужащих Азербайджана, еще четверо пострадали, сообщает «РИА Новости».