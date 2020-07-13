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Жители Казани купаются в Черном озере: видео из соцсетей

03:23, 13.07.2020
Жители Казани купаются в Черном озере: видео из соцсетей
Фото: «Реальное время»

В Казани жители начали купаться в пруду парка Черное озеро. Видео купаний опубликовали пользователи соцсетей.

При этом люди устраивают заплывы как днем, так и ночью.

Отметим, что в Татарстане официально закрыты для посещений пляжи, однако отдыхающих это не останавливает. Люди все равно загорают и купаются в водоемах. Это уже привело к всплеску смертельных случаев на воде: только за выходные утонуло девять человек.

Общество Татарстан
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