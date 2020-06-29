Эпидемиолог оценил риск заражения коронавирусом во время купания

Коронавирус, вероятно, может передаваться при купании в пресной воде, сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко.

Он отметил, что у зараженных людей вирус обнаруживается в кишечнике, и, соответственно, в выделениях. По мнению Бутенко, не исключено, что инфекция может передаваться как при гепатите А, дизентерии или холере, допустил эпидемиолог.

«То есть это «болезнь грязных рук», когда возможно заражение таким путем. Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее иранские медики предположили, что пандемия коронавируса может продлиться 2—3 года.