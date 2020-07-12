Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Татарстане
Завтра, 13 июля, на территории Татарстана местами ожидаются дожди и грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.
При грозе ожидаются кратковременные усиления юго-восточного ветра до 15 — 20 м/с.
В пятницу синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз погоды на следующую неделю. Согласно ему, аномальная жара на территории республики еще продержится.
В Минздраве Татарстана дали советы, как перенести жаркую погоду без последствий для здоровья.Общество Татарстан
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