В Казани пройдут съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер»

В Казани с 13 по 16 июля пройдут съемки 8-серийной спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Съемки запланированы в ресторане Milli в отеле «Мираж», на улицах Баумана, Профсоюзной, Лево-Булачной и на автодроме KAZANRING CANYON. В съемках сцен в данных локациях задействованы Антон Васильев, Анна Бачалова, Ксения Лаврова-Глинка, Вольфганг Черни, Сергей Рудзевич.

В 2021 году сериал выйдет на телеканале НТВ.

Главные роли в картине исполняют Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш. Также в картине задействованы народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.

Сюжет сериала выдуман, но в нем есть отсылки к реальным историям из жизни команды. В сериале рассказывается о смене поколений в команде, когда после многолетних побед новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.

Реализацией телепроекта занимается компания Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и лично президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сейчас творческая группа заканчивает работу в Набережных Челнах, где ради съемок перекрывали несколько улиц.