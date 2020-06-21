Федерация биатлона Татарстана ждет от нового президента СБР грамотного распределения финансов

Руководитель Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о главных качествах, которые потребуются новому президенту Союза биатлонистов России (СБР). Он считает, что руководитель такой организации должен уметь привлекать спонсоров, а затем грамотно распределять деньги в регионы.

Еще одной важной чертой Нугманов назвал умение держать слово, передает «РИА Новости».

«Должен соблюдаться принцип спортивного отбора в сборную», — приводит агентство слова руководителя Федерации биатлона РТ.

Кроме того, он должен «иметь хорошие контакты с Центром спортивной подготовки России, с министерством спорта, с Международным союзом биатлонистов».

Выборы президента СБР назначены на 11 июля. Именно в этот день союз проводить отчетно-выборную конференцию. Сейчас организацией руководить Владимир Драчев. Однако в июне на сайте СБР было опубликовано заявление пяти членов правления организации, в котором говорилось о вине президента в долгах организации.

Напомним, под Казанью строится лыжно-биатлонный комплекс. Начальная цена тендера составляла 292 млн рублей.