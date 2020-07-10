«Рубин» Слуцкого в матче с ЦСКА рассудит Матюнин, игру «Уфы» с «Локомотивом» — Безбородов

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 28-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первую встречу Леонида Слуцкого со своей бывшей командой обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В первом круге «Рубин» уступил ЦСКА на своем поле 0:1, единственный мяч забил Федор Чалов. После возвращения в Россию Слуцкий еще не играл против армейского клуба, откуда в свое время уезжал работать в Европу.

Матч «Уфы» в Москве с идущим на втором месте турнирной таблицы «Локомотивом» рассудит судейская команда Владислава Безбородова. Уфимцы впервые сыграют без своего генерального директора Шамиля Газизова, который ранее перешел на работу в «Спартак».

В одном из матчей 28-го тура обойдутся без системы VAR. Видеоповторы будут отсутствовать в игре между «Оренбургом» и «Ростовом». Также резервным арбитром на эту встречу назначена единственная женщина-судья в РПЛ Анастасия Пустовойтова.

11 июля (суббота)

«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.

