В Татарстане мужчина утонул пьяным, купаясь в неположенном месте

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане мужчина утонул, купаясь пьяным в пруду. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел в Нурлатском район в деревне Вишневая Поляна на реке Большой Черемшан. Мужчина в пьяном состоянии проигнорировал установленный аншлаг «Купание запрещено», пошëл купаться и утонул.

Тепло погибшего извлекли водолазы.

Ранее в Набережных Челнах молодой парень прыгнул с парапета в воду и утонул.