В Татарстане мужчина утонул пьяным, купаясь в неположенном месте
В Татарстане мужчина утонул, купаясь пьяным в пруду. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.
Случай произошел в Нурлатском район в деревне Вишневая Поляна на реке Большой Черемшан. Мужчина в пьяном состоянии проигнорировал установленный аншлаг «Купание запрещено», пошëл купаться и утонул.
Тепло погибшего извлекли водолазы.
Ранее в Набережных Челнах молодой парень прыгнул с парапета в воду и утонул.Общество Татарстан
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