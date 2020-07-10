Филип Уремович: «Хорошо, что нам удалось отжать эту победу»

Фото: ФК "Рубин"

Хорватский защитник «Рубина», принявший капитанскую повязку в победном матче против «Краснодара» (1:0) подвел итог матча:

— Есть ли у «Рубина» шанс побороться за шестое место? Раскрепостится ли команда, решив задачу по не вылету из РПЛ?

— У «Рубина» есть много качеств, но надо показывать это на поле. Сейчас нас отделяет всего три очка от шестого места и есть все шансы, занять его.

— Насколько тяжело физически было играть в такую жаркую погоду? Ты в первый раз играл в таких условиях?

— Я играл и когда было еще жарче, при 35 градусной жаре, — говорит после матча Филип Уремович. — Конечно было тяжело, и во втором тайме, минуте к 75 минуте мы чуть-чуть устали, но в концовке сумели «отжать» эту победу. Это самое главное, — сказал защитник.