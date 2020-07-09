Мишустин в Иннополисе: «В мире будут лидерами те страны, где высшая ценность — это знания»

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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе заявил, что талант и знания становятся сегодня главным активом.

«В мире будут лидерами те страны, где высшая ценность — это знания. И только такая среда создаст почву для возникновения новый идей, решений. Талант и знания становятся сегодня главным активом, нематериальным активом. Многие правительства идут по пути трансформации своих стран, главным условием изменений является развития отрасли цифровых технологий. Россия не может себе позволить место среди ведомых стран, а значит у нас нет выбора, должны стать лидером... Должны сделать все, чтобы российские технологии были самыми привлекательными в мире. Эффективности добиваются там, где не боятся пробовать и ошибаться», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство РФ старается создать эту благоприятную среду новой политики и внимательно отслеживает все мировые тенденции.

«Для перехода в цифру сегодня необходимо создать условия для коммуникации, потенциала, совершенствовать налогообложение в цифровом мире». — сказал премьер.