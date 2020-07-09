Татарстанцы ушли в безнал: количество платежей достигло 2 миллионов в день

2 миллиона платежных операций в день

Нацбанк Татарстана констатировал рост количества операций по оплате товаров и услуг банковскими картами в Татарстане — в первом квартале оно составило 179 миллионов, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Татарстанцы с помощью банковских карт оплатили товары и услуги на сумму свыше 135 миллиардов рублей, что на 39% больше год к году. Средняя сумма операции — 760 рублей.

В целом за первый квартал жители республики совершили более 195 миллионов операций с использованием платежных карт на общую сумму 299 миллиардов рублей. Их количество, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, увеличилось на 54%, объем — на 20%. В день в среднем выполнялось до 2 млн транзакций.

Всего на 1 апреля 2020 года в Татарстане выпущено более 7,5 млн платежных карт.

«Наблюдаем устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах»

Опрошенные «Реальным временем» банки согласились с данными Нацбанка и констатировали рост безналичных платежей.

В пресс-службе «Ак Барс Банка» сообщили, что их клиенты и раньше оплачивали услуги в интернете:



«Увеличение этой доли сейчас имеется, но мы считаем, что после нормализации ситуации с коронавирусом большая часть безналичного оборота вернется к прежним показателям».

«Увеличение этой доли сейчас имеется, но мы считаем, что после нормализации ситуации с коронавирусом большая часть безналичного оборота вернется к прежним показателям». В банке ВТБ оборот по картам в онлайне в мае вырос на 9% в сравнении с апрелем и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:



«В последние годы мы наблюдаем устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах. Ситуация с пандемией эту тенденцию усилила. Общий оборот по снятию средств в банкоматах ВТБ в апреле снизился на 25% по сравнению с апрелем 2019-го», — рассказали в банке, добавив, что клиенты совершают все больше операций по картам.

ВТБ оборот по картам в онлайне в мае вырос на 9% в сравнении с апрелем и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: «В последние годы мы наблюдаем устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах. Ситуация с пандемией эту тенденцию усилила. Общий оборот по снятию средств в банкоматах ВТБ в апреле снизился на 25% по сравнению с апрелем 2019-го», — рассказали в банке, добавив, что клиенты совершают все больше операций по картам. «Альфа-Банк» констатировал, что доля безналичных платежей растет с каждым годом. Особенно там выделили период пандемии коронавируса — в среднем количество безналичных платежей выросло на 40—50%:



«Этому способствуют многочисленные онлайн-магазины, сервисы онлайн-покупок и повсеместное появление POS-терминалов для оплаты товаров и услуг. Также отметим, что многие жители оценили удобство онлайн-покупок и онлайн-доставки: это безопасно, чаще дешевле и заметно экономит время», — рассказали «Реальному времени» в банке.

«Этому способствуют многочисленные онлайн-магазины, сервисы онлайн-покупок и повсеместное появление POS-терминалов для оплаты товаров и услуг. Также отметим, что многие жители оценили удобство онлайн-покупок и онлайн-доставки: это безопасно, чаще дешевле и заметно экономит время», — рассказали «Реальному времени» в банке. Рост количества безналичных платежей констатируют и в «Энергобанке»:



«В настоящее время безналичный оборот постепенно вытесняет наличные расчеты. Основную роль сегодня играют удобство совершения платежей и постоянный доступ к денежным средствам. Для этого существуют банковские карты и дистанционное банковское обслуживание. «Энергобанк» увеличил общий объем безналичных операций за год на 5%».

Дарья Пинегина