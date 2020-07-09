Минспорт рекомендовал возобновить всероссийские соревнования

Министерство спорта РФ рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований в субъектах России. Соответствующий приказ с подписью главы Минспорта Олега Матыцина опубликован на сайте ведомства.

При этом все соревнования должны быть возобновлены только после получения разрешения со стороны Роспотребнадзора, при соблюдении всех методических рекомендаций.

Все участники спортивных мероприятий должны за 72 часа до прибытия на место сдать отрицательные тесты на коронавирус.

Также в Минспорте посоветовали запланировать участие федераций в международных соревнованиях с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее в России были отменено проведение всех всероссийских и межрегиональных соревнований в субъектах России.