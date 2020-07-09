Мишустину предложат использовать опыт Татарстана в создании маркетингового центра в других регионах

Премьер-министру Михаилу Мишустину планируют предложить бесплатно внедрить в других регионах опыт по созданию маркетинговых центров. Об этом заявил глава Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер.

По мнению Геллера, аппаратно-программный комплекс федеральной площадки позволяет принять любые нагрузки.

«Если в каком-то регионе захотят такое сделать, то наши ребята научат. Если они действительно заинтересованы в том, чтобы не ждать субсидий, а научить людей зарабатывать деньги», — сказал Геллер в интервью «Татар-информу».

По словам спикера, в 2020 году 2,2 тыс. новых клиентов заработали на площадке 36 млрд рублей. Агентство начало устанавливать часть ресурсов в Удмуртии, в Перми, Дагестане, на Сахалине.

Напомним, что сегодня в Казани проводится федеральное совещание по вопросам партнерства государства и компаний в IT-области. В нем примут участие также вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр цифрового развития Максут Шадаев. Проведет дискуссию глава правительства Михаил Мишустин.

