Актеры театра и кино в «Одноклассниках» проведут серию онлайн-чтений рассказов Чехова к 160-летию писателя

Фото: пресс-служба социальной сети "Одноклассники"

Актеры театра и кино прочитают в социальной сети «Одноклассники» 10 рассказов Чехова в рамках проекта, приуроченного к 160-летию со дня рождения писателя. Социальная сеть совместно с фестивалем экранизаций «ЧИТКА» запускают серию эксклюзивных прямых эфиров проекта «Читай Дома».



Трансляция чтений произведений Антона Павловича стартовала 8 июля в 19:00 по московскому времени в приложении OK Live и в официальной группе проекта в ОК. Также прямые эфиры чтений пройдут 15, 22 и 29 июля в 19:00 по московскому времени.

В марафоне приняли участие Анна Банщикова, Алёна Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и многие другие. Артисты прочитают монологи из известных произведений писателя — пользователи смогут заглянуть в «Жалобную книгу», станут свидетелями событий «Вишневого сада» и увидят встречу двух гимназических товарищей в рассказе «Толстый и тонкий».

Ранее в проекте «Читай Дома» известные артисты прочитали рассказы Михаила Зощенко из сборника «Не может быть!» и знаменитую повесть Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Видеоролики, на которых звезды читают эти произведения, доступны в официальной группе в Одноклассниках.