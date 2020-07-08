Общественница из Казани предложила отмечать день России 1 июля

Председатель Национального родительского комитета из Казани Ирина Волынец направила письмо на имя президента России с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.

По мнению Волынец, дата 12 июля у многих ассоциируется не с приобретением независимости, а с распадом СССР. Кроме того, по итогам выборов большинство граждан одобрили внесение поправок в Конституцию РФ.

«Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — передает RT тест письма Волынец.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст Конституции с поправками, принятыми 1 июля.

