Общественница из Казани предложила отмечать день России 1 июля
Председатель Национального родительского комитета из Казани Ирина Волынец направила письмо на имя президента России с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
По мнению Волынец, дата 12 июля у многих ассоциируется не с приобретением независимости, а с распадом СССР. Кроме того, по итогам выборов большинство граждан одобрили внесение поправок в Конституцию РФ.
«Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — передает RT тест письма Волынец.
Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст Конституции с поправками, принятыми 1 июля.
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