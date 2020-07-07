В Татарстане ведутся работы на участке трассы М7 в Зеленодольском районе — видео

Фото: скриншот

В Татарстане продолжается реконструкция участка трассы М7 в Зеленодольском районе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Этот участок дороги является частью будущей скоростной магистрали от границе с Чувашией до Набережных Челнов.

Все работы идут с опережением графика.

К реконструкции этого участка дороги приступили год назад, сейчас работы выполнены на треть. Дорогу предстоит расширить, чтобы на каждом направлении появились две полосы, потоки были разделены ограждениями.

Ожидается, что пропускная способность обновленной дороги составит 40 тыс. автомобилей в сутки.

В Татарстане для движения транспорта с 10 июля закрывается участок автомобильной дороги Альметьевск — Муслюмово. Это связано с ремонтными работами.

