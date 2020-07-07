В Татарстане закрывается участок дороги Альметьевск — Муслюмово до конца октября

В Татарстане для движения транспорта закрывается участок автомобильной дороги Альметьевск — Муслюмово.

Так, с 10 июля по 31 октября движение ограничат на участке от 18,8 до 20 км. Это связано с капитальными ремонтными работами, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Водители смогут объехать по дорогам Русский Акташ — Азнакаево и Новое Каширово — Бикасаз.



В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог.

