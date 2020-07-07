Минниханов поднялся на шестое место в рейтинге влияния глав субъектов России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам июня президент Татарстана Рустам Минниханов занял шестое место в рейтинге влияния глав субъектов России, сообщили в пресс-службе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Месяц назад он находился на восьмой строчке.

Эксперты считают, что повышение рейтинга связано с поддержкой, которую ему в преддверии его выдвижения на новый срок оказал президент России Владимир Путин.

В первую тройку вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Минниханов занял первое место в национальном рейтинге глав регионов в мае — июне от Центра коммуникаций «Рейтинг».