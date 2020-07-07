В Нижнекамске задержали предполагаемого участника смертельной драки

Полиция задержала подозреваемого в избиении местного жителя, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным МВД, 34-летний нижнекамец поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной лобной части и черепной гематомой. Позже он скончался.

Жена погибшего рассказала, что пришла вечером домой и застала супруга раздраженным. Уже ночью он поговорил с кем-то по телефону и вышел из квартиры. В подъезде началась драка.

«После того как шум утих, женщина обратилась в службу «112». Сотрудники полиции и скорой помощи обнаружили ее мужа на лестничной площадке в луже крови», — передает пресс-служба МВД по РТ.

Полиция задержала предполагаемого участника драки.

Накануне в полиции рассказали подробности инцидента в Челнах, когда пьяный мужчина избил своего оппонента прямо на дороге.